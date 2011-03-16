Вулкан залил Азербайджан грязью

Многие наблюдатели отмечают, что в последнее время мать-природа не на шутку разбушевалась. Землетрясение в Новой Зеландии, затем в Японии, которой сильно досталось и от последующего цунами. На Камчатке активизировались сразу три вулкана – Карымский, Кизимен и Шивелуч.

И вот новое сообщение – в Азербайджане извергается грязевой вулкан Шихзейирли. В самый пик извержения высота пламени вулкана достигла 60–70 метров, а жар люди ощущали в радиусе до трех километров. Большое количество грязевой лавы растеклось по окружающим территориям, а в результате взрыва на поверхности земли образовались 40–50-сантиметровые трещины. В настоящее время вулкан несколько успокоился. Из него выходит газ и наблюдается пламя высотой до 1,5 метра.

Извержение серьезно напугало местное население – пример Японии у всех перед глазами. Однако в Азербайджане никто не пострадал. Спасло то, что жилые дома располагались на достаточно большом расстоянии от кратера. Иначе избежать серьезных последствий не удалось бы. Последний раз этот вулкан, расположенный на высоте 639 метров над уровнем моря, просыпался в 2001 году.

По сообщениям из закавказской республики, еще на двух грязевых вулканах наблюдается серьезная активность. Как считают ученые, причина кроется в выросшей в последнее время сейсмической активности во всем мире.