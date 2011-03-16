Грузины не хотят продавать нам свое вино

Очередные переговоры России с Грузией о вступлении в ВТО закончились провалом. Тбилиси выдвигает неприемлемые для Москвы политические условия, на которые наша страна не готова пойти.

Тем не менее российское руководство пообещало в случае согласия Грузии открыть для ее вина обширный рынок нашей страны. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко якобы уже встречался с грузинскими виноделами и пообещал им снять все претензии по поводу качества их вина.

Однако неожиданно для всех некоторые грузинские производители вина заявили, что уже не заинтересованы в российском рынке и видят в нем больше рисков и угроз, чем выгоды. Все дело в том, что они опасаются непредсказуемости российских властей. По их словам, торговать в России очень рискованно – любая компания должна вложить деньги в маркетинг, заполнить своей продукцией сеть. А через какое-то время грузинам опять могут сказать – ваше вино все равно некачественное и вы должны покинуть рынок.

Подобная осторожность объясняется еще и тем, что за несколько лет российского эмбарго винодельческие компании смогли найти альтернативные рынки сбыта. До 2008 года доходы от реализации грузинского вина на российском рынке составляли 110 млн. долларов в год. Сумма значительная даже для большой России. Поэтому вопрос, скорее всего, будет решен положительно.