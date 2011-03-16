Из-за климата заключенные смогут менять колонии

Осужденные, у которых есть проблемы со здоровьем, смогут поменять колонию – если им не подходит климат.

Во всяком случае, говорят, такой пункт содержится в подготовленном Министерством юстиции проекте соответствующего приказа. Он должен несколько изменить порядок направления контингента в исправучреждения. При несоответствии климата заключенный пишет заявление об этом и просит перевести в другую колонию. Такое же право проект приказа предоставляет тем, чья жизнь на прежнем месте подвергается угрозе. Все заявления подобного рода детально проанализируют, и лишь после этого будет принято решение – удовлетворять ходатайство или нет. Многое зависит от личности самого заключенного и от такого фактора, как наличие взысканий либо поощрений.