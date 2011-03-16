Время повернули вспять

В администрации Президента России изменилось мнение относительно часовых поясов в целом по стране. Произошло это после изучения и анализа мнения населения страны по отношению к этой теме.

Принято решение – отложить дальнейшую практическую реализацию этой части президентского послания 2009 года на период после президентских выборов – 2012. Связано это с тем, что после указанного анализа близкие к АП аналитики и политтехнологи пришли к невеселому выводу. Мол, дальнейший «пиар» темы изменения часовых поясов может негативно сказаться на поддержке партии «Единая Россия» и использоваться ее оппонентами на региональных и федеральных выборах 2011 года. А руководство АП довело эти выводы до сведения г-на Медведева. И тот скрепя сердце согласился.

Понятно, что после 2012 года об этом мало кто вспомнит.