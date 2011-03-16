Время повернули вспять
№ 10(251) от 17.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В администрации Президента России изменилось мнение относительно часовых поясов в целом по стране. Произошло это после изучения и анализа мнения населения страны по отношению к этой теме.
Принято решение – отложить дальнейшую практическую реализацию этой части президентского послания 2009 года на период после президентских выборов – 2012. Связано это с тем, что после указанного анализа близкие к АП аналитики и политтехнологи пришли к невеселому выводу. Мол, дальнейший «пиар» темы изменения часовых поясов может негативно сказаться на поддержке партии «Единая Россия» и использоваться ее оппонентами на региональных и федеральных выборах 2011 года. А руководство АП довело эти выводы до сведения г-на Медведева. И тот скрепя сердце согласился.
Понятно, что после 2012 года об этом мало кто вспомнит.
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