Гребенщиков отбивался лопатой от верующих

Страсти вокруг кусочка земли на Петроградской стороне Санкт-Петербурга разгорелись на этой неделе, когда в дело вмешались писатель Михаил Веллер, а также музыканты Михаил Новицкий и Борис Гребенщиков. С лопатами в руках они защищали сквер, расположенный возле собора Князя Владимира.

Еще летом этого года храм инициировал в сквере строительные работы. На месте небольшого зеленого уголка принято решение возвести офис с большим залом, гостиницу для паломников, воскресную школу, библиотеку, трапезную и автостоянку для собора. При этом высота двух зданий будет достигать 20 и 10 метров, что нарушит архитектурный облик соборной площади, расположенной на станции «Спортивная».

Противники стройки, которых оказалось немало, решили показать, что они возражают против возведения зданий. Закупив саженцы, активисты начали рыть ямы для деревьев, несмотря на то что сезон посадок давно закончился. В акцию протеста вмешались прихожане собора, один из которых бросился на Бориса Гребенщикова. Последний умело защищался лопатой, но церковные активисты у него за спиной вырвали посаженное деревце. Не испугавшись превосходящих сил противника, Гребенщиков вновь зарыл саженец.

Ссору, грозящую перерасти в побоище, предотвратил настоятель собора протоиерей Владимир Сорокин, который вышел из здания и разнял православных. Он сообщил, что сквер исконно являлся церковной территорией, а собору нужна воскресная школа и прочие службы.

Третейским судьей на этот раз выступит губернатор, которому группа граждан во главе с Гребенщиковым отправила жалобу. А верующие собрали несколько сотен подписей в защиту своего проекта.