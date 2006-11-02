«Косарей» будут ловить за деньги

Это составляет почти 10% от всех граждан, призванных этой весной в армию. Примерно такая же цифра ожидалась и в нынешнюю призывную кампанию. Впрочем, она может быть и меньше, если заработает новый аппарат усиления военкоматов.

На днях вступили в силу сенсационные поправки в Законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе». Подписанный президентом В. Путиным документ во всех военных комиссариатах вводит так называемый аппарат усиления. Что это такое?

Под этим термином, как говорится в тексте закона, «понимаются граждане, участвующие на договорной основе в работе по обеспечению оповещения, призыва и отправки мобилизационных ресурсов в Вооруженные силы РФ, другие войска, воинские формирования, органы и специальные формирования». На практике это означает, что по повесткам в военкоматы будут призываться наиболее ретивые офицеры запаса. Они обязаны помогать сотрудникам военкоматов отлавливать «косарей» и осуществлять призыв.

Как нам пояснили в Ге­неральном штабе РФ, сделано это не от хорошей жизни. В 2006 году из 2600 россий­ских военкоматов должно быть сокращено 407. При этом общий штат офицеров и прапорщиков, проходящих службу в военкоматах, уменьшается с 17 до 12 тысяч человек. При этом численность призывников в 2007 году увеличится.

«Усилительные аппаратчики» будут действовать в коммерческих условиях. В законе оговорено, что граждане, осуществляющие оповещение, призыв и отправку мобилизационных ресурсов в вой­ска, будут материально поощряться. Предполагается, что размер этого материального поощрения будет зависеть от «поголовья» отловленных призывников