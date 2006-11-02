Росгосцирк отбирает тигров у знаменитого дрессировщика Багдасарова

Примерно месяц назад аттракцион с тиграми под руководст­вом народного артиста России Михаила Багдасарова и его детей Карины и Артура покинул компанию Росгосцирк и перешел в штат Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Этот переход вызвал бурю негодования в руководстве компании. Уход такого аттракциона - большая потеря. Тем более что не так давно Росгосцирк лишился двух больших аттракционов - народные артисты Сарват Бегбуди и Юрий Дуров также покинули его вместе со своими животными.

Исчерпав все средства убеждения, Росгосцирк потребовал у Багдасарова вернуть тигров. Однако дрессировщик категорически отказался это сделать, мотивируя тем, что практически все тигры являются его собственностью. «Когда у меня в Китае и в Литве погибли тигры (действительно в свое время купленные государством), компания не только ничего не сделала, чтобы предотвратить их гибель, но и никаким образом не возместила их утрату. Новых тигров я покупал сам, отправляясь за ними за свой же счет во Владивосток и Омск, - говорит Михаил Багдасаров. - У меня есть ветеринарные документы, подтверждающие их приобретение в том или ином зоопарке. Если надо будет, я их предоставлю на суде».

Другое мнение у замначальника зооотдела Росгосцирка Игоря Базарова: «Я считаю, что тигры принадлежат нам, и сейчас мы предпринимаем действия, чтобы разобраться в этом вопросе».

Проблема заключается в том, что официальных бумаг на покупку тигров как таковых не существует. В основном всех тигров приходилось покупать контрабандным путем. Во всяком случае, так объяснил Михаил Багдасаров. Его оппонент Игорь Базаров с этим не согласился, подробно объяснив, что квитанция об оплате за покупку тигра присутст­вовать должна обязательно. Однако на вопрос «есть ли у вас такие документы?» от комментариев отказался.