В Москву приедет великий и ужасный Майк Тайсон

Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы его выступление было включено в программу международного турнира по профессиональному боксу 10 декабря в спорткомплексе «Олимпийский». Его главным событием станет поединок за титул чемпиона мира по версии WBC между Олегом Маскаевым и угандийцем Питером Охелло.

Тайсону сейчас катастрофически не хватает денег - кредиторы наседают, долги не уменьшаются, а с любимым делом стало совсем швах - два последних боя на профессиональном ринге он проиграл весьма средним по классу соперникам. Пришлось заявить, что уходит из бокса. Однако деньги отдавать все-таки надо, и Тайсон придумал выход - проводить спарринговые бои по всему миру. Самый первый из них - с Кори Сэндерсом 20 октября - большого успеха не возымел, но в России Майк произведет фурор. Достаточно вспомнить, какой ажиотаж вызвал его приезд в прошлом году в Москву с туристическим визитом.

По словам организатора Владимира Хрюнова, переговоры близки к завершению. Уже известно имя вероятного противника - бывший чемпион мира в весе 90 кг. Это американец Алфред Коул, который был спарринг-партнером нашего Александра Поветкина. Не исключено, что соперником Тайсона станет и какой-либо российский боксер.