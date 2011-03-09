В зоопарке тигр убил льва

В зоопарке Анкары взрослый самец бенгальского тигра убил льва. Об этом администрация зверинца турецкой столицы сообщила только сейчас, хотя инцидент произошел некоторое время назад.

Как рассказали представители зоопарка, для того чтобы нанести смертельный удар, тигру не пришлось гнуть прутья или ломать ограждение. Тигриная и львиная клетки оказались расположены вплотную друг к другу. Поэтому полосатый хищник просто просунул лапу и когтями врезал льву. Удар оказался очень «удачным» – у короля зверей оказалась разорвана яремная вена. Эта крупная вена является основным сосудом, уносящим кровь от шеи и головы. Поэтому помочь умирающему льву никто не успел – животное скончалось в луже собственной крови.

Сейчас в зоопарке осталось всего два льва против шести тигров. Как уверяют турки, их жизни ничего не угрожает.