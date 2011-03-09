Россия расширяется на юг

Граждане Грузии, проживающие в горном районе Хевсурети, обвинили российских пограничников в захвате территории их страны. Этот исторический грузинский регион расположен на северо-востоке Грузии, на границе с Ингушетией и Чечней.

Грузины считают Хевсурети стратегическим районом. Однако, по словам местных жителей – хевсуров, они испытывают серьезные трудности из-за отсутствия в районе нормальных условий для жизни. Прежде всего нет дорог и работы. Зимой ситуация усугубляется. Уехать нельзя не только на север – в Чечню и Ингушетию, но и на юг, в центр Грузии. Более того, в районный центр можно добраться только летом. Поэтому люди активно покидают эти места и переселяются в города.

На прошлой неделе оставшиеся в горах грузины заявили, что ситуацией уже воспользовались наши пограничники – они начали активно занимать обезлюдевшие земли. Таким образом, Россия якобы успела увеличить свою территорию на десятки километров.

Осенью прошлого года грузины уже предъявляли нашей стране подобные претензии. Тогда речь шла о том, что российские военнослужащие «присвоили» 25 гектаров сельскохозяйственных угодий на границе Южной Осетии и Грузии. Это сообщение было тут же опровергнуто пограничной службой ФСБ России.

Кроме российских рубежей грузины до сих пор не демаркировали границу с Азербайджаном. Общая протяженность границы между странами составляет 480 км. Однако до сих пор не уточнены 180 километров.