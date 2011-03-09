«Голос Америки» скоро закроют

Как утверждают аналитики, в ближайшие годы будут закрыты знаковые радиостанции времен холодной войны – «Свобода» и «Голос Америки». Русская служба «Голоса Америки» прекратила свои передачи еще в 2008 году. А недавно Совет управляющих вещанием США, контролирующий эту радиостанцию, отправил на утверждение в Конгресс бюджет на 2012 год. В случае его ратификации с 1 октября 2011 г. «Голос Америки» прекратит передачи на китайском языке.

Таким образом, целая эпоха американской радиопропаганды уходит в прошлое. Как отмечают эксперты, это ни в коей мере не говорит об отказе США от распространения «американских ценностей». Просто пропаганда меняет свою форму – сейчас все меньше людей слушают радио и переходят к поиску информации в Интернете. Поэтому власти США, испытывающие серьезные бюджетные проблемы, решили сконцентрировать свое внимание на Всемирной сети. Так что «Голос Америки» сохранит свой веб-сайт на китайском языке.

Американский госсекретарь Х. Клинтон неоднократно утверждала, что Интернет является важнейшим инструментом пропаганды США. Как показывают непрерывно происходящие в последнее время в Twitter и Facebook революции, Вашингтону это неплохо удается. Кстати, Русская служба «Голоса Америки» тоже перешла в Интернет.