Второе пришествие Черномырдина

По нашим сведениям, губернатор Оренбургской области Ю. Берг согласовывает с администрацией президента своего нового кандидата в члены Совета Федерации.

По вступившим недавно поправкам в закон о выборах, членом СФ может быть только депутат областного законодательного собрания или местного самоуправления. А таковым в скором времени, буквально со следующей недели, может стать сын бывшего премьера Виктора Степановича Черномырдина, ныне покойного. Виталий Черномырдин примет участие в выборах 13 марта, где будет избираться в органы МСУ одного из районов Оренбургской области. Старая газпромовская гвардия идет во власть через своих детей. Бизнес они давно уже сделали. Вместе с отцами.