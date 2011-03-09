Второе пришествие Черномырдина
№ 9(250) от 10.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
По нашим сведениям, губернатор Оренбургской области Ю. Берг согласовывает с администрацией президента своего нового кандидата в члены Совета Федерации.
По вступившим недавно поправкам в закон о выборах, членом СФ может быть только депутат областного законодательного собрания или местного самоуправления. А таковым в скором времени, буквально со следующей недели, может стать сын бывшего премьера Виктора Степановича Черномырдина, ныне покойного. Виталий Черномырдин примет участие в выборах 13 марта, где будет избираться в органы МСУ одного из районов Оренбургской области. Старая газпромовская гвардия идет во власть через своих детей. Бизнес они давно уже сделали. Вместе с отцами.
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