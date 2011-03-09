Польша – любимая, но глупая собака

Продолжаются утечки в прессу частных разговоров высшей политической элиты США. На прошлой неделе отличилось серьезное американское издание – Center for European Policy Analysis (Центр европейского стратегического анализа). Там были опубликованы слова неназванного американского политика из администрации бывшего президента США Дж. Буша-младшего. Несколько лет назад в приватной беседе он назвал ближайшего союзника США в Восточной Европе – Польшу – «любимой, но плохо обученной собакой».

«Я ее обожаю. Но она гадит на ковер, раздражает соседей, все время лает, а когда я пытаюсь работать, вылизывает мое лицо и клянчит еду», – заявил высокопоставленный политик из Вашингтона. Конечно, после опубликования сайтом WikiLeaks телеграмм американских дипломатов, эти слова уже не так поражают. Тем не менее подобный цинизм по отношению к ближайшему союзнику, находящемуся «на передовой НАТО», удивил многих экспертов.

Однако это легко объяснимо – в годы правления Дж. Буша-младшего польское руководство во главе с президентом Л. Качиньским сильно раздражало Белый дом. Непредсказуемые и экстравагантные польские политики постоянно портили американцам их игру с Москвой. А ведущие европейские страны – Германия и Франция – просто не принимали Варшаву всерьез.

Ситуация изменилась после гибели Л. Качиньского под Смоленском. По мнению ведущих политологов США, российско-польские отношения в последнее время стали значительно лучше. Сейчас Варшава старается не повторять ошибки прежнего руководства.