В буфете украинского парламента неожиданно пропала гречка. Главное – есть икра и по очень либеральным ценам. Мясо, рыба – в ассортименте. Все вкусно и недорого. А гречки – нет. Одно дело читать в газетах, а другое – остаться без любимого гарнира. Потрясенные украинские депутаты бросили антикоррупционные законы и сосредоточились на гречке.

Гречневый голод давит на Украину уже полгода. Мало засеяли, плюс неурожай – объективные факторы. Государство ограничило оптовые цены, после чего крупа окончательно пропала из магазинов. Народ ропщет, власть вяло ругает спекулянтов и обещает принять меры. Украинская демократическая специфика не замедлила сказаться – вопрос гречки сразу стал политическим. С интригами, коварными планами оппозиции и роковыми ошибками власти.

Осознавшие масштабы кризиса в стране депутаты устремились в зал заседаний, где начали работать над реформами. Первым делом разобрались с вопросами по гречке. Верховная Рада снизила ставку ввозной таможенной пошлины на гречку с 20% до 0% до 1 июня. Однако в законе не сказано, откуда будет завозиться эта товарная позиция. Уже ясно, что ведущие геополитические игроки – Россия и Евросоюз – помочь не смогут. На выручку, скорее всего, придет Китай с классической схемой – «очень низкое качество, но дешево».

К китайской гречке есть «некоторые» замечания как у украинских экспертов, так и у российских. Чересчур придирчивые люди утверждают, что она кормовая – предназначена для скота. Объясняясь по этому вопросу, новый глава комитета Верховной Рады по вопросам таможенной политики был лаконичен и суров: «Да, я буду есть. И вы будете есть», – уверенно заявил он журналистам. После этого все понуро потянулись в буфет. Говорят, там многие брали по две порции риса и картошки.