В Сибири ждут Маккартни

Осенью в городе Томске будет установлен памятник The Beatles. Четверка музыкантов «замрет» на проспекте Ленина по соседству с Сибирским Государственным медицинским университетом (СибГМУ). Об этом «АН» сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

- Монумент станет объемной копией в бронзе знаменитой фотографии на обложке альбома «Abbey Road» (1969 год) с битлами, переходящими дорогу по «зебре», – сообщил журналистам ректор Сибирского медицинского университета Вячеслав Новицкий.

Ректор СибГМУ объясняет появление памятника группе The Beatles в Сибири тем, что «музыканты совершили революцию в мировоззрении человечества». Авторы проекта – томские скульпторы Николай и Антон Гнедых. Мэр Томска Николай Николайчук и первый заместитель мэра Евгений Паршуто отнеслись к идее установить памятник с большим энтузиазмом. Именно мэрия Томска выделила на это 6 млн. рублей. Фигуры Джона Леннона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джорджа Харрисона будут выполнены в человеческий рост.

Ожидается, что на открытие памятника из Лондона в Томск приедет сэр Джеймс Пол Маккартни.