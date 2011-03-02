Бесчинства монгольской разведки в Европе

В конце прошлой недели суд Великобритании принял решение о выдаче Германии руководителя Совета безопасности Монголии, который был арестован прошлой осенью в аэропорту Лондона. Его зовут Бат Хуртс. Он является ключевой фигурой монгольской разведки. Любопытная деталь, Б. Хуртс прибыл в Англию рейсом Аэрофлота.

Эта история началась еще в 2003 году. Судя по всему, в то время монгольские разведчики чувствовали себя в Западной Европе как дома. Тогда Б. Хуртс лично возглавил шпионскую группу, которая похитила во Франции монгольского эмигранта, обвиняемого на родине в убийстве.

Как установило следствие, во французском порту Гавр к жертве подошли четыре монгола с электрошоковыми дубинками. Затем эмигранта заставили принять дозу снотворного и в бессознательном состоянии провезли через всю Францию в Бельгию. Там его содержали в монгольском консульстве в Брюсселе. Потом пленник был доставлен в Берлин и на самолете вывезен в столицу Монголии Улан-Батор.

Немцы уверены, что Б. Хуртс был главой группы захвата, поэтому обвинение еще в 2006 г. выдало ордер на его арест. Затем германские правоохранительные органы совместно с английским Скотленд-Ярдом разработали операцию и выманили из Монголии главного шпиона страны.

По мнению аналитиков, сейчас Б. Хуртса в Германии ожидает строгий приговор. Апелляция, поданная в Лондоне его адвокатами, скорее всего, будет отклонена.