Снимается фильм об Анне Политковской

Один из самых известных российских кинодокументалистов Марина Голдовская начинает работу над фильмом о жизни и творчестве Анны Политковской. Деньги на съемки картины «Горький вкус свободы» выделил Институт кино Швеции (SFI). Об этом «АН» рассказали на киностудии «Мосфильм».

В своих документальных работах Марина Голдовская уже обращалась к образу Политковской. В частности, Анне Политковской была посвящена новелла «Москва. Город слез» из фильма «Три песни о родине». За эту картину Марина Голдовская в 2008 г. была награждена призом Международной документальной ассоциации. Специальный корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская, известная своими громкими журналистскими расследованиями, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Следствие связало мотивы преступления с профессиональной деятельностью журналиста. Убийцы до сих пор не найдены.

Фильм «Горький вкус свободы» выйдет на большие экраны в начале 2012 года.