Янукович – «украинский Путин»

Украинский президент так хочет быть похожим на В. Путина, что копирует его действия даже в деталях. Несколько часов ведущие телеканалы Украины транслировали общение В. Януковича с народом. Сходство с Путиным было абсолютное. Разве что российскому лидеру со словами благодарности звонила простая старушка, а его украинскому коллеге – крепкий мужчина из Донбасса. Сеанс всенародной любви продолжался несколько часов.

Однако серьезного отчета о проделанной работе и реальных реформах не получилось. Эксперты отнеслись к затее президентской администрации без энтузиазма – хотел быть похожим на Путина, но сказать было нечего. Такую нелестную оценку мероприятию дали некоторые политологи.

Отчаянная попытка В. Януковича быть похожим на российского премьера уже стала мишенью для шуток и анекдотов в Украине. «Чтобы еще усилить сходство с Путиным, пресс-служба президента скоро выступит с заявлением, что он не просто попал в тюрьму по молодости, а был направлен туда разведкой КГБ со спецзаданием», – иронизировали после мероприятия аналитики.

Тем временем накаляется обстановка в родном для Януковича Донецке. 26 февраля активисты пророссийских политических движений провели акцию, посвященную первому году нахождения у власти украинского президента. В руках у собравшихся были плакаты с надписями: «Янукович, где обещанный русский язык?».

Участники митинга прошли маршем по центральной улице Артема и приняли резолюцию, в которой говорится: «Президент Янукович победил на выборах благодаря нашим голосам за обещание сделать русский язык государственным. Прошел год, однако он до сих пор его не выполнил. Мы напрасно ждали, что власть прекратит нарушения наших прав на родной русский язык и русскую культуру. Поэтому мы будем проводить митинги, демонстрации ежемесячно до тех пор, пока не будет принят закон о языках».