Христенко оставил страну без региональных самолетов

Украина и Казахстан подписали документы по лицензионной сборке украинско-российского самолета Ан-140. Сейчас казахская сторона выбирает инвестпроект по строительству авиасборочного завода.

Заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Александр Кива сообщил, что в Казахстане «есть политический интерес к развитию авиационных технологий плюс они видят, что самолеты востребованы». Внутренний рынок самолетов составляет свыше 90 единиц. Предполагается, первыми заказчиками Ан-140 будут госструктуры этой страны. В случае успешного сотрудничества уже в следующем году может быть собран первый лайнер из агрегатов, произведенных в Украине и России.

Серийное производство самолета Ан-140 ведется на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии, с 2001 г. выпущено 10 самолетов. Производство также было организовано в России на самарском авиазаводе «Авиакор», который с 2005 г. собрал и передал авиакомпании «Якутия» несколько самолетов этого типа. У россиян одна проблема – почти пять лет ОАК и Минпромторг тянули с принятием решения о крупносерийном выпуске этих машин.

Казахская сторона заметила, что россияне не спешат, и нацелилась на Ан-140, предварительно убедившись, насколько успешно эти самолеты работают в Якутии. Лицензионным производством самолета Ан-140 также занимается Иран – в Исфахане построено уже девять авиалайнеров.