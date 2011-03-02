Дипломаты отказались от 4 млрд. долларов

В минувшую субботу СБ ООН одобрил введение санкций против Ливии. Они предусматривают эмбарго на торговлю оружием и замораживание счетов ливийского лидера Муамара Каддафи. За эти меры СБ ООН проголосовал единогласно. В том числе проголосовала «за» и имеющая право вето Россия. Сразу же выяснилось, что эти санкции бьют не только по Ливии, но и по России.

Основные потери РФ понесет в сфере военно-технического сотрудничества. Ливия являлась долгие годы крупным покупателем советского оружия. Вся ливийская авиация, ПВО, сухопутные войска и флот вооружены нашими образцами. На этот рынок пытались втиснуться французы, итальянцы и даже США, однако Каддафи не стал изменять привычкам. Уже заключенные контракты с нашей страной оцениваются почти в 2 млрд. долл., а вместе с перспективными сделками – до 4 млрд. долларов.

Ливия могла стать первым покупателем 15–20 наших новейших тяжелых истребителей поколения 4++ Су-35С. Кроме того, ливийцы хотели закупить четыре Су-30МК2 и пять учебно-боевых самолетов Як-130. Упускать такой «куш» обидно.

Для Уралвагонзавода потеря ливийских контрактов еще критичнее. В их пакете заказов есть контракт на модернизацию танков Т‑72М1, приближавших их к уровню танка Т-90С. Кроме того, планировалась закупка ливийцами некоторого числа новых танков Т-90СА. Учитывая окончание ряда экспортных контрактов, это очень неприятно для завода.

Ударили санкции и по производителям средств ПВО. Ливия планировала закупки ЗРК «Бук-М1-2Э», «Тор-М2Э» и даже С‑300ПМУ-2. Пострадали и судостроители – им был сделан заказ на три ракетных катера проекта «Молния» с ракетами «Уран‑Э» и ожидался заказ на подводные лодки проекта 636М.

Немного скрасить потери может лишь то, что пострадают и европейские производители оружия. Франция пыталась продать в Ливию легкие истребители «Рафаль», но безуспешно. У европейского истребителя «Тайфун» шансов было больше – в его производстве задействована Италия, с которой у Ливии всегда были неплохие отношения. Однако в отличие от заказов в России эти закупки были «писаны вилами по воде». Возникает вопрос – зачем руководство страны дало указание российским дипломатам проголосовать за резолюцию, которая наносит ущерб интересам РФ? Почему они это делают всякий раз, когда нас ставят перед выбором – защищать свои интересы или США. Именно их компании сразу занимают те ниши, откуда мы уходим под любым «благовидным предлогом».