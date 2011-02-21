На Украине появится музей ставки оборотня

Председатель Винницкой областной госадминистрации Николай Джига выступил с инициативой. Он предложил построить на территории бывшей ставки Гитлера «Вервольф» (нем. Werwolf – «оборотень») историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма.

Эксперты посчитали не только, во сколько обойдется превращение в комплекс краеведческого музея в селе Коло-Михайливка (8 км к северу от Винницы). По их прогнозам, поток иностранных туристов принесет доход в областной бюджет более 40 млн. гривен (около 150 млн. рублей) ежегодно.

«На территории возведут наземные и подземные павильоны с трофейной экспозицией, на открытой площадке выставят военную технику времен Великой Отечественной войны. Здесь будет паломничество», – убежден Н. Джига.

Ставка «Вервольф» предназначалась для управления военными действиями не только на Восточном фронте, но и в направлении Ирана и Индии. Ее строительство велось с осени 1941 года. А действовать она начала с апреля 1942-го.

В марте в 1944 г., в канун наступления Красной Армии, ставку взорвали. В воздух взлетели электростанция, аэродром, система водоснабжения и жизнедеятельности, 81 дом, 3 железобетонных бункера, толщина стен и перекрытий которых достигала 4,5 метра.