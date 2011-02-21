В Санкт-Петербурге открылся первый в стране Центр ЕС

Представители ЕС не очень любят, когда в России называют эту уважаемую организацию Евросоюз. Лучше – Европейский союз, или ЕС. Почему? А чтобы не думали, будто это союз евро, то есть – союз денег.

Открытый в Петербурге Центр Европейского союза стал 27-м в мире. Проект одобрен Еврокомиссией и софинансируется ЕС на сумму 495 тыс. евро в год. Плюс 20% добавляют российские партнеры. Официальное название проекта – «Поддержка развития Центра европейских исследований – Центра ЕС в Северо-Западном регионе».

На церемонии открытия замглавы представительства ЕС в России Майкл Вебб сказал: цель проекта – повышение уровня знаний о ЕС, а также продвижение европейской идеи и принципов госуправления. «Сегодня стартовали первые Информационные дни Центра. А всего их за три года будет 18. Это новый этап сотрудничества России с ЕС».

Кроме социальных вопросов, экологии, экономического развития в поле зрения также будут и темы нелегальной миграции, коррупции, расследований убийств журналистов, прозрачности судебных разбирательств. Небезынтересна ЕС и тема Ходорковского.

На вопрос корреспондента «АН» по поводу виз между ЕС и Россией М. Вебб отметил: «Это очень важная тема, однако решить проблему нелегко». Но каким-то категориям граждан в связи с их родом деятельности ЕС считает возможным выдать визы сразу на несколько лет.