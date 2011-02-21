Банкир-педофил отделался легким испугом

Федеральный суд Красносельского района Санкт-Петербурга на днях вынес скандальное решение, закрыв уголовное дело 29-летнего менеджера одного из банков, обвинявшегося в педофилии, с формулировкой «ввиду примирения сторон».

В мае 2009 г. питерские милиционеры накрыли притон, где некий Вадим Илюханов по кличке Кобра удерживал подростков, которые использовались для сексуальных утех состоятельных граждан. Было доказано 127 эпизодов половых сношений с несовершеннолетними. Илюханов отправился на нары на 10 лет.

Менеджер банка Сергей Смирнов был активным пользователем услуг Кобры. При обыске у него обнаружено множество фотографий его «забав». Документально доказано два эпизода его сношений с 13-летними мальчиками – он хранил диски с записями оргий.

Суд над банкиром-педофилом проходил за закрытыми дверями. Милиционеры, бравшие негодяя, были потрясены, узнав, что его отпускают без наказания. Дескать, родители изнасилованных мальчиков не имеют к нему претензий. Судью не смутило то, что по особо тяжким преступлениям, в число которых входит и вменяемое Смирнову, примирение сторон в принципе не предусмотрено. Наказывают за сам факт. Но, видимо, при определенных условиях для обеспеченных людей служители Фемиды готовы закон «подвинуть».

Возмущенная питерская общественность потребовала разобраться. Директор Межрегиональной общественной правозащитной организации «Центр народной защиты», сопредседатель движения «Народный собор», О. Кассин направил письмо на имя Генерального прокурора РФ Ю. Чайки и прокурора Санкт-Петербурга С. Зайцева с требованием опротестовать откровенно коррупционный вердикт и взять дело под личный контроль.