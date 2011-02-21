Срочно требуются генералы

Военная реформа сделала новый кульбит. После решения призвать на службу 70 тыс. офицеров вместо уволенных 200 тыс. теперь решено еще вернуть и 3 тыс. генералов.

Как рассказал «АН» источник в военном ведомстве, высшие офицеры-отставники получат оклад около 50 тыс. рублей. А еще кабинет в военкоматах и машину по вызову. Новая должность будет называться «войсковой инспектор».

Ветеранов призовут обучать боевой подготовке командиров батальонов, полков и бригад. Оказалось, во время сокращений в отставку в основном отправили именно офицеров, прошедших боевые действия. А оставшиеся командовать не умеют.

Интересно, что принявший такое решение начальник Генштаба Николай Макаров в течение двух лет реформы постоянно заявлял: для армии нового облика нужны новые кадры. И вот теперь ветеранов попросят вернуться в строй.

Говорят, ларчик открывается просто. Скоро выборы в Госдуму, и необходимо смягчить негативный настрой избирателей в погонах от проводимых в войсках реформ. Заслуженные генералы, если удастся привлечь их на хорошие оклады, – серьезный предвыборный фактор.