Морские огурцы с Южных Курил атакуют самураев

Большой скандал вызвал в Токио репортаж японского ТВ о договоренности между компаниями из Китая и России о совместной экономической деятельности на Южных Курилах. Стороны уже подписали совместный меморандум о выращивании на островах морских огурцов. Морские огурцы, или трепанги, относятся к классу беспозвоночных животных. Для японцев и китайцев это деликатес.

«АН» уже писали о том, что Китай оказывает негласную поддержку России в ее споре с Японией о принадлежности четырех Курильских островов. Все дело в том, что Пекин тоже имеет с Токио неурегулированную территориальную проблему – острова Дяоюйдао (по-японски Сэнкаку).

Премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что если информация о выращивании на Курилах морских огурцов подтвердится, то его страна заявит решительный протест. Токио не согласится на существование китайских предприятий, работающих в спорных водах. В Японии полагают, что таким образом китайцы пытаются отомстить за задержание японской береговой охраной возле островов Дяоюйдао своего корабля в сентябре 2010 года.

Как отмечают аналитики, «мстят» китайцы с большим чувством юмора. Эксперты из Поднебесной заявляют, что совместная деятельность на Южных Курилах открывает большие возможности не только для Пекина, но и для Сеула. Таким образом они намекают японцам на еще один территориальный конфликт, в который втянута Страна восходящего солнца. Южная Корея и Япония ведут спор о принадлежности островов Лианкур.

По мнению китайцев, годовой объем производства рыбы вокруг спорных Курильских островов оценивается в 2 млрд. долларов. А стоимость обнаруженных там минеральных ресурсов (нефть, редкоземельные металлы и т.д.) оценивается в 2,5 трлн. долларов.

Масла в огонь подливает сообщение японской армии об обнаружении двух наших бомбардировщиков, патрулирующих над Курильскими островами. На их перехват Токио якобы направил свои истребители.