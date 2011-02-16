Европа не хочет Украину

Европа устами посла Европейского союза в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры прямым текстом указала Украине на дверь.

Посол отметил, что для вступления в ЕС 27 стран – членов Союза должны прийти к консенсусу, что Украина соответствует необходимым политическим условиям: консолидация демократии, соблюдение прав человека, верховенство права. Именно по этим направлениям Украину сегодня активно критикуют все европейские структуры. От еврокомиссара Фюле до малозначительных политиков Чехии или Польши. И трактовать слова посла двояко невероятно трудно. Никакого двойного дна.