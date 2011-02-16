Спасенный моржонок поселился в зоопарке

В конце декабря 2010 г. рыбаки обнаружили в поселке Мыс-Каменный (Ямал) раненого моржонка. Фотографию малыша отправили по электронной почте экологам. Они и объяснили, что моржонку всего две недели. И отправлять его в дикую природу опасно.

- Почему моржонок пришел к людям, непонятно. Это бывает очень редко, – рассказывает «АН» сотрудник Всемирного фонда дикой природы Виктор Никифоров. – Несколько недель назад подобный случай произошел в Якутии. Взрослый морж прополз на взлетную полосу и залег у аэропорта. На вертолете его перевезли к открытой воде. Но с моржонком так поступать нельзя – погибнет.

Экологи Совета по морским млекопитающим решали: куда отправлять малыша – в зоопарк или дельфинарий? Но для этого нужно было получить разрешение у Роспотребнадзора. Малыш находится под защитой Красной книги (моржей в российской Арктике всего-то около 2 тысяч). В результате моржонка отправили в Удмуртский национальный зоопарк (г. Ижевск). В зоопарке моржонка подлечили и дали красивое имя – Сгата-Несейка.

Сегодня Сгата здорово прибавила в весе: в день моржонок требует 19 кг рыбы. Все время она проводит в бассейне. Сгата уже обучилась нескольким командам. Она может хлопать «в ладоши» и приветствовать дрессировщика. И совсем скоро Сгата начнет выступать перед детьми.