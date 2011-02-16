Канадцы мстят за поражение в хоккее?

13 февраля в Калгари (Канада) на чемпионате мира по конькобежному спорту россиянин Иван Скобрев завоевал золотую медаль в классическом многоборье. Для России это первый подобный успех после 24-летнего перерыва, поэтому понятна радость победителя и всей страны.

Но то, что случилось дальше, иначе как скандалом не назовешь. Во время церемонии награждения канадцы перепутали музыку, и вместо российского гимна заиграл болгарский. Торжественное мероприятие было приостановлено. Через некоторое время награждение продолжилось, но теперь канадские организаторы поставили гимн Белоруссии. Гимн нашей страны так и не прозвучал.

Для подобного рода мероприятий это недопустимая ошибка. Все произошедшее сильно расстроило нашего нового чемпиона: «Два раза никакого российского гимна. Возможно, канадцы не любят русских. Я не знаю, почему. Может, потому, что мы победили их в хоккее?» – сказал Скобрев.

Все это тем более странно, что обычно победителями в конькобежном спорте становятся граждане небольшого количества стран. Это американцы, русские, норвежцы и голландцы. Так что, скорее всего, в словах чемпиона мира очень много правды, и канадцы таким образом отомстили за недавнее сенсационное поражение своей молодежной сборной по хоккею.