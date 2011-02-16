Ветераны «захлопали» начальника Генштаба
№ 6(247) от 17.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В Москве прошло собрание офицеров запаса столицы и Центрального федерального округа. Офицеры, отобранные для одобрения военной реформы, «захлопали» главу «райской группы», бывшего начальника Генштаба ВС СССР генерала армии М. Моисеева. И согнали с трибуны главного военного воспитателя генерал-майора Ю. Дашкина.
Оба высших офицера говорили о правильности курса реформирования ВС России. В ответ с мест звучало: «Позор!» и «Не верим!». Зато настоящие аплодисменты сорвал бывший начальник Главного управления Сухопутных войск генерал-полковник в отставке Ю. Букреев, который заявил: «Итоги 20-летних экспериментов над Вооруженными силами выглядят чудовищно».
Выступавший последним нынешний начальник Генштаба Николай Макаров считает, что реформа идет правильно.
– Никакой импровизации в военной реформе нет. У нас с Сердюковым есть четкий помесячный план военной реформы до 2020 года. И мы не отступаем от него ни на микрон, – считает генерал армии.
Однако после своего выступления, сославшись на срочное совещание, он отказался отвечать на вопросы собравшихся. Главный из них – если все идет по четкому плану, то как объяснить чехарду с офицерским корпусом ВС России? – повис в воздухе.
Напомним, что буквально на днях было принято решение увеличить штатную численность офицеров на 70 тыс. человек. При этом за полтора года реформ из армии были уволены более 200 тыс. офицеров.
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