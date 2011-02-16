Скоро появится заказник «Сестрорецкое болото»

Правительство Санкт-Петербурга утвердило постановление о создании природного заказника регионального значения – «Сестрорецкое болото». Он будет создан на территории почти в 2 тыс. га. Об этом «АН» сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию.

- Заказник создается на территории самого большого в Европе болотного массива, – рассказывает «АН» председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Дмитрий Голубев, – он находится в черте города. Этот заказник имеет огромное значение для сохранения пернатых.

Но нынешние штрафы за нарушение режима в природном заказнике составляют смехотворную сумму. И люди продолжают жечь костры и вырубать деревья. Комитет по природопользованию уже готовит документы, которые позволят существенно поднять штрафы за небрежное отношение к природе.

Правительство Петербурга также утвердило постановление о создании еще одного памятника природы регионального значения «Петровский пруд» в Приморском районе. Площадь этого памятника составляет 3 га. На его территории гнездятся 15 видов птиц. Примечательно, что пруд образовался на месте огромного гранитного валуна (его еще называют «гром-камень»), который был перенесен на Сенатскую площадь. Он и стал основанием для памятника Петру Первому.