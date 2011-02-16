Китайцы делают рис из пластика

Как сообщают сингапурские и корейские СМИ, китайские компании занимаются массовым выпуском поддельного риса, содержащего пластик. Такой рис внешне очень похож на настоящий. Он производится из картофеля и промышленных синтетических смол. Небольшие партии такого риса могли попасть и в Россию.

Жители Поднебесной империи славятся на весь мир своим умением копировать лучшие образцы мировой промышленности. Китайцы на своих фабриках выпускают клоны шикарных автомобилей и истребителей. Но, судя по последним новостям, наши дальневосточные партнеры бросили вызов самой природе.

Сначала из обычной картошки формируются гранулы искусственного риса, а затем в них добавляется пластик. По заверениям китайских изобретателей, их «рис» остается твердым даже после длительной варки. Как рассказывают повара, которые неожиданно для себя попробовали такое продовольственное ноу-хау, употребление нескольких чашек пластикового риса равноценно поеданию одного полиэтиленового пакета. Все это вынудило их обратиться в полицию, которая сейчас проводит расследование.

По мнению врачей, по своему цинизму этот случай превосходит нашумевшую историю с добавлением китайскими производителями меламина в детское молоко. Тогда пострадали 300 тыс. человек и погибли шестеро детей.