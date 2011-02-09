«Кукурузник» возвращается

В штате Айова (США) состоялась премьера спектакля под символичным названием «Мир через кукурузу». В ней рассказывается о дружбе генсека ЦК КПСС Н. Хрущева с американским фермером, экспертом по выращиванию кукурузы. В спектакле заняты всего два актера.

Известно, что Хрущев активно призывал сажать по всей территории СССР кукурузу. За это он получил прозвище Никита-Кукурузник. Его неутомимая деятельность по продвижению «царицы полей» зачастую вызывала несправедливые насмешки граждан Советского Союза. На эту тему они придумали немало анекдотов.

Хрущев общается с народом. К нему протискивается маленький мальчик и говорит:

– А мне мой папа сказал, что ты запустил не только спутник, но и сельское хозяйство.

Все в ступоре. Хрущев:

– Передай папе, что я не только кукурузу сажаю.

В отличие от СССР в США всегда любили кукурузу и выращивали эту культуру в огромных количествах. Поэтому американцы решили вернуть Н. Хрущеву его доброе имя.

Выбор штата для премьеры не случаен. Айова является ведущим сельскохозяйственным регионом США, где фермеры традиционно выращивают кукурузу. За основу пьесы взят реальный исторический эпизод. В 1955 г. американским фермерам удалось встретиться с Хрущевым в Крыму и договориться с ним о поставках семян «царицы полей» в СССР. Последствием этой встречи стала неудачная попытка «кукурузизации» советского агрокомплекса.