Чернобыль уменьшает мозги

У животных, которые обитают в районах Чернобыльской АЭС, загрязненных радиоактивными веществами, наблюдается ненормальное развитие нервной системы. Она находится под серьезной угрозой. Небольшие дозы радиации также могут отразиться на нарушении умственных способностей людей. К такому выводу пришли норвежские и американские ученые, проводящие обширные исследования в зараженной зоне.

Сотрудники отдела биологических наук университета Южной Каролины (США) и норвежского Управления по радиационной защите совместно исследовали 550 птиц, принадлежащих к 48 видам. Все они были пойманы недалеко от Чернобыльской АЭС.

Ученые обнаружили: у этих птиц по сравнению с пернатыми, проживающими в других районах земного шара, наблюдается уменьшение головного мозга – примерно на 5%. По мнению исследователей, такое происходит в результате влияния на развитие мозга низких доз радиации. Излучение в первую очередь отражается на размере мозга, а также потенциально может сказаться на когнитивных (познавательных) способностях животных. К ним, к примеру, относится присущая всем людям способность к овладению родным языком. Кроме того, в радиоактивной зоне отмечается численное сокращение млекопитающих и насекомых.

В этом году будет отмечаться 25-летие со дня Чернобыльской аварии (26 апреля 1986 года). Новые исследования указывают на то, что низкие дозы облучения также представляют серьезную опасность.