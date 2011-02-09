Чернобыль уменьшает мозги
№ 5(246) от 10.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
У животных, которые обитают в районах Чернобыльской АЭС, загрязненных радиоактивными веществами, наблюдается ненормальное развитие нервной системы. Она находится под серьезной угрозой. Небольшие дозы радиации также могут отразиться на нарушении умственных способностей людей. К такому выводу пришли норвежские и американские ученые, проводящие обширные исследования в зараженной зоне.
Сотрудники отдела биологических наук университета Южной Каролины (США) и норвежского Управления по радиационной защите совместно исследовали 550 птиц, принадлежащих к 48 видам. Все они были пойманы недалеко от Чернобыльской АЭС.
Ученые обнаружили: у этих птиц по сравнению с пернатыми, проживающими в других районах земного шара, наблюдается уменьшение головного мозга – примерно на 5%. По мнению исследователей, такое происходит в результате влияния на развитие мозга низких доз радиации. Излучение в первую очередь отражается на размере мозга, а также потенциально может сказаться на когнитивных (познавательных) способностях животных. К ним, к примеру, относится присущая всем людям способность к овладению родным языком. Кроме того, в радиоактивной зоне отмечается численное сокращение млекопитающих и насекомых.
В этом году будет отмечаться 25-летие со дня Чернобыльской аварии (26 апреля 1986 года). Новые исследования указывают на то, что низкие дозы облучения также представляют серьезную опасность.
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