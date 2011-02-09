Ученые Забайкалья отправятся на поиск компсогнатов

Правительство Читинской области приняло решение – выделить 350 тыс. рублей на организацию палеонтологической экспедиции в долину Кулинда Чернышевского района. Там недавно были обнаружены останки позднеюрских динозавров – компсогнатов. Об этом «АН» сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Забайкалья.

Компсогнаты в переводе с латыни «изящная челюсть») – это небольшие динозавры размером с индейку. Они обитали на территории нынешнего Чернышевского района 150 млн. лет назад. Питались ящерицами и жуками. Это первая находка такого рода на территории России и лишь третья по счету в мире. В 1850 г. останки компсогната нашли в Германии, а в 1972 г. – во Франции.

Предварительная экспедиция в долину Кулинда проводилась в сентябре 2010 года. Основная запланирована на июнь-июль 2011-го.