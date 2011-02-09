Избит внук Андропова

Поздним февральским вечером в центре Москвы совершено нападение на гражданина Андропова. Внуку покойного Генерального секретаря ЦК КПСС и бывшего председателя КГБ СССР нанесены телесные повреждения средней тяжести. Константин Андропов помещен в госпиталь ФСБ России.

Данное медучреждение с улицы – не попасть. Видимо, это сделано в знак уважения к деду, который много лет возглавлял органы госбезопасности. Впрочем, наши источники утверждают: и внук Ю. Андропова имел право на лечение в госпитале ФСБ. После возвращения из США, где Константин до последнего времени жил со своей сестрой Татьяной, он проходил медкомиссию для поступления в одно из высших учебных заведений. Мы позвонили в госпиталь ФСБ. Нам рассказали, что Константин быстро идет на поправку. По словам дежурной медсестры, у внука Юрия Андропова – сотрясение мозга. Нападавший не тронул ничего из его вещей: ни телефон, ни деньги, ни документы.

«Те, кто напал на Костю, – не случайные люди. Думаю, это месть за что-то», – рассказала сотрудникам милиции мама пострадавшего, невестка Юрия Андропова Татьяна Квардакова.

По иронии судьбы, расследовать покушение на Андропова поручили сотруднику отдела внутренних дел «Тверское» майору Брежневу.