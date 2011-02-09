«Золотые горы Алтая» в опасности

В России создана Межрегиональная коалиция общественных и научных организаций «Сохраним Укок». В нее вошли представители Томской и Новосибирской областей, Москвы, Алтайского края и Республики Алтай. Об этом «АН» рассказала представитель коалиции Анна Чилап.

Создание коалиции связано с планами прокладки корпорацией «Газпром» магистрального газопровода «Алтай» в КНР через объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – уникальное в природном и культурном отношении плоскогорье Укок. Несколько лет назад Укок был включен в Список ЮНЕСКО в номинации «Золотые горы Алтая». В 2008 г. на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО по Укоку было принято Заключение 768 REV. В нем еще тогда высказывалась тревога по поводу прокладки газопровода через Укок. Но строители по-прежнему игнорируют мнение общественности и позицию специалистов, которые подтверждают экологическую опасность проекта. Поэтому в адрес Президента РФ Дм. Медведева уже направлено почти 25 тысяч подписей в защиту плоскогорья.

– Подобные масштабные проекты должны планироваться и реализовываться только с участием и при согласии всех заинтересованных сторон, – говорит Анна Чилап, – и в соответствии с российским законодательством. Наша конечная цель – добиться изменения маршрута газопровода «Алтай» через Укок.