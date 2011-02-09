Медведев и Янукович создают общий регион

Донецкая область начала подготовку к визиту президентов России и Украины. Об этом «АН» сообщил губернатор Донецкой области А. Близнюк. Дм. Медведев и В. Янукович собираются посетить Донбасс в октябре 2011 года. Это будет не просто визит вежливости.

Осенью главы государств хотят увидеть результаты работы экспериментального межгосударственного еврорегиона «Донбасс», в который со стороны Украины вошли Донецкая и Луганская области, а со стороны России – Ростовская область. Естественно, этот проект уже вызвал яростную критику представителей Западной Украины, но Донецк не намерен оглядываться на их эмоциональные заявления.

Делегация из Ростова прибывает в Донецк уже через месяц – 8 марта. На повестке дня два масштабных вопроса. Первый – экономика. Не секрет, что часто вопреки Киеву бизнесмены Донецкой области сотрудничают с ростовчанами куда плотнее, чем с западными регионами Украины. При поддержке украинской власти стороны намерены значительно упростить таможенный и пограничный режимы на пункте пропуска «Успенка». Как рассказал корреспонденту «АН» вице-премьер Украины Б. Колесников, для прохода контроля там будет создана 12-полосная трасса (сейчас всего две полосы).

Также Донецк и Ростов в рамках единого еврорегиона намерены вплотную заняться двумя экологическими проблемами. Стороны хотят решить вопрос с совместным разумным использованием и охраной акватории Азовского моря и реки Северский Донецк.