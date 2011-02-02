В МВД споткнулись о кадры

Похоже, что в центральном аппарате МВД России и аппарате правительства принято очередное важное решение. Постановили отказаться от уже «пропиаренной» в СМИ масштабной кадровой проверки центрального аппарата и региональных структур МВД.

Это предусматривалось в качестве одной из мер, следующих за принятием Закона «О полиции». А проверка должна была привести к качественному кадровому обновлению. Причины для такого решения называют следующие.

Во-первых, нет денег на масштабную организационно-кадровую операцию. Особенно с обязательным использованием детекторов лжи. Во-вторых, нет кадрового резерва для замены выявленных в ходе проверки негодных кадров. Главная проблема – в сотрудниках МВД «в низах и на местах». Казалось бы, именно их можно было продвигать по итогам проверки. Но в своей массе они еще более некомпетентны и еще более коррумпированы, чем те, которые сейчас работают «в верхах».