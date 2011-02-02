Литва вернулась в довоенный 1940 год

По официальным данным литовского Департамента статистики, в стране в самом начале 2011 г. проживали 3,2 млн. жителей. Это на 84 500 человек меньше, чем в 2010 году.

Из-за экономического кризиса в последние годы Литва лидирует в Евросоюзе по уровню эмиграции. Точно такое же положение вещей наблюдалось в стране в довоенном 1940 году. В то время Литва была лидером по трудовой эмиграции в Европе. И вот все вернулось на круги своя. Как считают аналитики, в дальнейшем ситуация еще более усугубится. В 2011 г. власти Германии намерены отказаться от ограничения на передвижение рабочей силы из стран, вступивших в Евросоюз в 2004 году. В связи с этим для рабочей силы из Прибалтики и других государств Восточной Европы ожидается новая волна эмиграции.

Пока же Германия находится на четвертом месте по уровню эмиграции из Литвы. В 2010 г. наибольшее количество граждан этой страны выехали в Великобританию – 34,5 тыс., Ирландию – 11,6 тыс., Норвегию – 4,4 тыс., Германию – 3,4 тысячи. Причем, по данным статистики, большая часть эмигрантов (свыше 60%) – это молодые люди в возрасте 20–39 лет. К тому же в Литве в 2010 г. скончалось на 6200 человек больше, чем родилось. По мнению экспертов, страна попала в значительно большую демографическую яму, чем Россия. Если подобная ситуация будет продолжаться и дальше, то очень скоро в Литве не останется квалифицированного работоспособного населения. По неофициальным данным, население страны уже значительно меньше 3 млн. человек.