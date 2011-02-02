Хоккейный клуб «АК Барс» стал ЗАГСом

Многократному чемпиону России и лидеру отечественного хоккея казанскому «Ак Барсу» уже недостаточно медалей и кубков. Судя по всему, казанский хоккейный клуб решил принять непосредственное участие и в реализации демографической программы РФ.

«Ак Барс» – единственный в мире хоккейный клуб, который осуществляет контролируемый процесс создания семьи в полном цикле. От знакомства молодых людей и до марша Мендельсона.

Первую счастливую семью ХК «АК Барс» подарил республике и стране в минувшее воскресенье 30 января. В перерыве напряженнейшего матча между «АК Барсом» и ярославским «Локомотивом» перед обалдевшими от неожиданности зрителями на льду появилась не очень уверенно стоящая на коньках пара.

Невеста в роскошном свадебном платье сияла, как третий Кубок Гагарина (у ХК «АК Барс» их два). А жених, как и полагается в этих случаях, был немного растерян и сосредоточен на том, чтобы, ни разу не уронив, доставить свое «сокровище» до сотрудницы ЗАГСа, расположившейся в центральном круге вбрасывания. Последние метры жених и невеста катили под нарастающий вой публики, который трансформировался в отчаянный визг, после того как молодые обменялись кольцами.

«Горько» скандировали уже все 10 тыс. зрителей. А первый супружеский поцелуй затянулся настолько, что пришлось задержать начало третьего периода.

Азамат и Алина познакомились на игре своего любимого клуба. Он матерый фанат, а она к тому же еще и красивая женщина. Клуб позаботился и о подарке. В свадебное путешествие Азамат и Алина отправятся в Словакию на чемпионат мира по хоккею.