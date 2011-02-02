Ампулу нашли, а осадочек остался

27 января в США был экстренно блокирован секретный военный центр «Дагуэй» в штате Юта. Там еще со Второй мировой войны проводятся работы с биологическим и химическим оружием.

Американские военные упорно молчали о причинах происшествия, что вызвало нешуточную панику. Затем сознались, что на объекте пропала ампула с боевым отравляющим веществом (БОВ) VX нервно-паралитического действия. Ампулу с миллиграммом вещества ученые ошибочно поместили не в тот контейнер. Как сообщает Пентагон, пропажу быстро нашли и центр «Дагуэй» разблокировали.

Некоторые американцы считают, что все не так просто. По их мнению, истинной причиной суматохи могла быть утечка химического или биологического оружия.

Ранее вокруг «Дагуэя» уже случались серьезные происшествия. В 1968 г. проживающие вблизи фермеры потеряли более 6 тыс. овец от непонятного заболевания. Выяснилось, что овечки умерли от VX, который попал в воздух и на почву близ объекта после неграмотно проведенных испытаний. Военные сначала отпирались, но затем втихаря компенсировали убытки.

VX – сильнейшее фосфорорганическое БОВ и один из сильнейших ядов, созданных человеком искусственно. Яд поражает человека как при вдохе, так и при попадании на кожу. Смерть наступает через 1–2 часа. От действия VX спасают не все противогазы. Конечно, у военных есть антидоты. А вот для мирного населения он очень опасен.