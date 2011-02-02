В Мурманске спасли гренландского тюленя

Уникальную операцию на берегу Кольского залива провели спасатели из Мурманского филиала МЧС РФ. Они вызволили из дока судоремонтного завода молодого и любопытного тюленя. Об этом «АН» рассказали в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка».

Юный тюлень отбился от стада и заплыл в один из доков 35-го судоремонтного завода филиала Центра судоремонта «Звездочка». И застрял. Бедное животное вовремя заметили рабочие дока. И вызвали спасателей.

На место происшествия прибыли четыре сотрудника поисково-спасательного подразделения Мурманского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели привезли с собой веревки, брезентовый мешок и носилки. Тюленя поймали, надели на него мешок и на носилках загрузили в контейнер. А потом с помощью башенного крана вытащили его из дока. И выпустили в воды Кольского залива.

Спасатель Виктор Стежников признался журналистам, что раньше опыта работы с такими животными не было. Тюлень сильно нервничал, но спасатели обращались с ним очень бережно. Вся операция по спасению незваного гостя заняла полтора часа.