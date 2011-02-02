Шэрон Стоун будет тамадой

В столице Британии в Королевском Альберт-холле 30 марта с размахом отпразднуют 80-летний юбилей экс-президента СССР Михаила Горбачева. Состоится грандиозный концерт с участием звезд первой величины. Ожидается присутствие королевы Елизаветы II.

Нобелевского лауреата мира обещают поздравить Брайан Ферри, Кэтрин Дженкинс, Мел Си, Лара Фабиан, Игорь Крутой, Андрей Макаревич, «Хор Турецкого», группа Scorpions. Вести шоу будет Шэрон Стоун. А помогать ей – не менее знаменитая звезда Голливуда Хью Грант.

Попасть на юбилей смогут лишь богачи: стоимость билетов от 35 до 100 тысяч фунтов стерлингов. Организаторы планируют собрать 5 млн. фунтов. Деньги, как сказали в «Горбачев-Фонде», пойдут на благотворительные цели. В частности, на лечение российских детей, больных лейкемией.