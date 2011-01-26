Российское кино теряет позиции

Доля российских картин в кассовых сборах по СНГ в 2010 кинопрокатном году составила 14,5%. По сравнению с 2009-м произошло заметное снижение.

Минувший год стал рекордным для кинотеатров СНГ. С 1 декабря 2009 г. до 1 декабря 2010-го продано 165,5 млн. билетов на сумму 1,055 млрд. долларов. На экраны СНГ вышли 338 фильмов. 69 из них российские. Отечественные картины собрали в кинотеатрах лишь 154 млн. долларов. В «плюсе» только шесть: «Темный мир», «Наша Russia: яйца судьбы», «Черная молния», «Кандагар», «О чем говорят мужчины», «Любовь в большом городе – 2».