Российское кино теряет позиции
№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Екатерина ДУВАНИДИ ]
Доля российских картин в кассовых сборах по СНГ в 2010 кинопрокатном году составила 14,5%. По сравнению с 2009-м произошло заметное снижение.
Минувший год стал рекордным для кинотеатров СНГ. С 1 декабря 2009 г. до 1 декабря 2010-го продано 165,5 млн. билетов на сумму 1,055 млрд. долларов. На экраны СНГ вышли 338 фильмов. 69 из них российские. Отечественные картины собрали в кинотеатрах лишь 154 млн. долларов. В «плюсе» только шесть: «Темный мир», «Наша Russia: яйца судьбы», «Черная молния», «Кандагар», «О чем говорят мужчины», «Любовь в большом городе – 2».
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