Детеныш кашалота опроверг теорию
№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Игорь КРАВЧУК ]
На восточном побережье острова Беринга в бухте «Кислая капуста» сотрудники Командорского заповедника нашли павшего кашалота. Это оказалась 11-метровая самка.
Китов здесь находят не впервые. В прошлом году на берег выбросило живого детеныша кашалота, самочку весом несколько тонн. Находка примечательная: раньше считалось, что в районе Командорских островов держатся преимущественно самцы. Обнаружение кашалотика показало: тут могут быть и самки с детенышами. В кишечнике обоих кашалотов была обнаружена амбра.
Не все знают: духи, приготовленные с ее применением, приобретают поразительную стойкость. Платок, смоченный ими, сохраняет запах до трех лет.
Кашалоты выделяются гигантской (до трети длины тела) головой. Своеобразие придает нижняя челюсть с коническими зубами. Они достигают в длину 27 см. Максимальный зафиксированный вес зуба – 1600 грамов.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес