Детеныш кашалота опроверг теорию

На восточном побережье острова Беринга в бухте «Кислая капуста» сотрудники Командорского заповедника нашли павшего кашалота. Это оказалась 11-метровая самка.

Китов здесь находят не впервые. В прошлом году на берег выбросило живого детеныша кашалота, самочку весом несколько тонн. Находка примечательная: раньше считалось, что в районе Командорских островов держатся преимущественно самцы. Обнаружение кашалотика показало: тут могут быть и самки с детенышами. В кишечнике обоих кашалотов была обнаружена амбра.

Не все знают: духи, приготовленные с ее применением, приобретают поразительную стойкость. Платок, смоченный ими, сохраняет запах до трех лет.

Кашалоты выделяются гигантской (до трети длины тела) головой. Своеобразие придает нижняя челюсть с коническими зубами. Они достигают в длину 27 см. Максимальный зафиксированный вес зуба – 1600 грамов.