Япония хочет купить стаю волков

Жители сорокатысячного японского города Бунгооно активно обсуждают идею своего мэра Хасимото. Он заявил о необходимости купить в России стаю волков. Если горожане поддержат идею, то из местного бюджета будут выделены соответствующие средства на покупку серых хищников.

Дело в том, что регион регулярно теряет значительные суммы из-за набегов кабанов. Они уничтожают плантации риса и гриба сиитакэ (широко используется в восточной медицине и кулинарии). Подсчитано, что ежегодные совокупные убытки здешних жителей составляют из-за этого свыше 300 тыс. долларов.

Скорее всего, горожане решатся потратиться на волков, задачей которых будет сократить зловредную кабанью популяцию. Покупка обойдется не так уж дорого. За шкуру убитого волка платят сегодня около 10 тыс. рублей. А живой хищник если и будет стоить дороже, то ненамного. В самой Японии волки перевелись более века назад. Что касается Европы, то они остались лишь в Испании и Германии.

Говорят, волков для японцев отловят в степях Калмыкии или на Ставрополье. Потому что лесные звери крупнее и агрессивнее, а значит, поймать их будет гораздо сложнее.