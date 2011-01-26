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В Азербайджане запретят армянские имена

№ 3(244) от 27.01.2011 [ «Аргументы Недели » ]

В Азербайджане запретят армянские имена

Похоже, что подготовка Баку к войне с Нагорным Карабахом идет полным ходом. Теперь она может коснуться даже использования в стране армянских имен.

Как заявил 21 января высокопоставленный депутат азербайджанского парламента, скоро в Азербайджане могут принять закон об именах. Научные институты, входящие в национальную Академию наук Азербайджана, провели обширные работы по исследованию имен и подготовили механизм их присвоения маленьким гражданам страны.

Имена, полностью соответствующие национальным, культурным и идеологическим ценностям Азербайджана, включат в «зеленый список». Их можно давать детям без ограничений. Следующую категорию имен включат в «желтый список». Это нежелательные или некрасиво звучащие в других языках имена. Третья категория – «красный список». Присвоение имен, попавших в него, запретят. В первую очередь к ним отнесут имена лиц, совершивших агрессию против азербайджанского народа. Нетрудно догадаться, что речь идет об армянских именах. В современном Азербайджане именно Армения считается страной-агрессором и оккупантом Нагорного Карабаха.

Для принятия этого закона потребуются поправки в национальное законодательство, но, как считают эксперты, особых проблем здесь ожидать не приходится. Реакция Армении на подобный закон пока не известна, но нетрудно предположить, что она будет отрицательная.

Сейчас список имен проходит регистрацию в министерстве юстиции республики.

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