Погоду будем знать лучше

20 января с космодрома Байконур был успешно выполнен пуск российско-украинской ракеты космического назначения «Зенит-2SB» с российским метеорологическим спутником «Электро-Л». Запуск оказался полностью успешным. В течение двух недель он вступит в строй, пока же проверка показала полную готовность его систем к работе.

«Электро-Л» является частью международной сети геостационарных оперативных метеоспутников. В нее входят пять аппаратов, размещенных вдоль экватора: два американских, европейский, японский, теперь к ним добавился и наш. Россия, до того закупавшая чужую метеоинформацию, теперь сможет в оперативном режиме наблюдать погоду во всем Восточном полушарии. И мы сможем делиться этой информацией с партнерами. «Электро-Л» должен отработать не менее 10 лет. У России до этого запуска был только один действующий метеоспутник – «Метеор-М».

«Электро-Л» способен просматривать все наше полушарие в видимом и инфракрасном диапазоне. Он делает съемку Земли раз в 30 минут, результаты ретранслируются и тут же расшифровываются. В случае необходимости, при стихийных бедствиях, съемка может выполняться с интервалом 10 минут.

Этого запуска ждали несколько лет. В отличие от военных тем научные спутники финансируются у нас пока недостаточно. Хотя полностью научным метеоспутник не назовешь – независимая метеоинформация нужна в первую очередь военным. Но положение с финансированием научной космической программы понемногу меняется.

Кстати, американцы, обычно быстро выдающие в публикуемом ими открытом каталоге данные по элементам орбиты спутника, пока с этим задерживаются. Говорят, что район Индийского океана их система контроля космического пространства наблюдает плохо в отличие от российской. Поэтому иногда случаются такие сбои.