К нам опять Европа повернется тылом

Вице-президент Европарламента Сильвана Кох-Мерин из Германии вошла в инициативную группу, требующую возобновить выпуск традиционных ламп накаливания. Тех самых, выпуск которых будет прекращен и в России. Не получится ли в итоге так, что, поспешив догнать Европу, мы опять поплетемся у нее в хвосте?

В «АН» №1 (2011 г.) говорилось: европейцы так и не сумели решить проблему безопасной утилизации энергосберегающих ламп, которые содержат ртуть. К тому же зачастую экономия оказывается пшиком: она элементарно «растворяется» в энергозатратах на производство и утилизацию. Многие убеждены: запрет на лампы накаливания был введен в результате сговора европейских чиновников с разработчиками и производителями «энергосберегалок».

Между тем, возможно, нам придется быть «позади Европы всей» и еще в одном вопросе.С этого года российский футбол переходит на систему «осень-весна». Один из доводов – синхронизировать календарь матчей с европейским. Тем интереснее было недавно узнать мнение президента ­ФИФА Зеппа Блаттера: «Европейский футбол следует перевести на систему «весна-осень», ранее действовавшую в России». Причем в пресс-службе ФИФА убежденно заявили: «Идея господина Блаттера по поводу перехода европейских чемпионатов на бывшую российскую систему – правильная и своевременная».

Вот-те и синхронизация! Спорили мы, спорили… Есть в футболе такое понятие – «поймать на противоходе». Это когда вратарь переносит свой центр тяжести, чтобы прыгнуть в одну сторону, а мяч летит в другую. Не кажется ли, очень похожая ситуация?