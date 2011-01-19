Финны выучат русский язык

Шесть финских восточных муниципалитетов готовят для Министерства образования Финляндии проект, согласно которому русский язык наравне со шведским получит статус второго иностранного языка. Об этом «АН» сообщили в посольстве Финляндии в России. Муниципалитеты предлагают провести пятилетний эксперимент. Он начнется с сентября 2011 года и будет проходить в муниципалитетах Лаппеенранта, Иматра, Миккели, Савонлинна, Пиексамяки и Тохмаярви. И отныне школьники смогут выбрать для изучения «великий и могучий». Жители Финляндии давно интересуются языком Пушкина и Достоевского.