Финны выучат русский язык
№ 2(243) от 20.01.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Шесть финских восточных муниципалитетов готовят для Министерства образования Финляндии проект, согласно которому русский язык наравне со шведским получит статус второго иностранного языка. Об этом «АН» сообщили в посольстве Финляндии в России. Муниципалитеты предлагают провести пятилетний эксперимент. Он начнется с сентября 2011 года и будет проходить в муниципалитетах Лаппеенранта, Иматра, Миккели, Савонлинна, Пиексамяки и Тохмаярви. И отныне школьники смогут выбрать для изучения «великий и могучий». Жители Финляндии давно интересуются языком Пушкина и Достоевского.
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